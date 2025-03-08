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Букмекеры Евровидения 2025 года снова изменили свои ставки. Теперь Украина оказалась на несколько ступеней выше

Об этом говорится на портале Eurovisionworld, передает RegioNews.

Украинская группа Ziferblat после Нацотбора в рейтинге Евровидения была на 19 строчке. Впоследствии их "подняли" букмекеры на 13 строчку. Теперь в рейтинге они занимают 9 строчку, а значит – входят в топ-10.

Следует напомнить, что Евровидение 2025 года состоится с 13 по 17 мая в Базеле (Швейцария). Нашу страну представит группа Ziferblat с песней Bird of Pray.

Напомним, что бывший участник Национального отбора на Евровидение в Украине вышел в финал идентичного конкурса в Сан-Марино. Если Александр Тесленко одержит там победу, то на Евровидении сразу две страны будут представлять украинцы.