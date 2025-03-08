Уже лучшая десятка: Украина снова поднялась в рейтинге букмекеров Евровидения
Букмекеры Евровидения 2025 года снова изменили свои ставки. Теперь Украина оказалась на несколько ступеней выше
Об этом говорится на портале Eurovisionworld, передает RegioNews.
Украинская группа Ziferblat после Нацотбора в рейтинге Евровидения была на 19 строчке. Впоследствии их "подняли" букмекеры на 13 строчку. Теперь в рейтинге они занимают 9 строчку, а значит – входят в топ-10.
Следует напомнить, что Евровидение 2025 года состоится с 13 по 17 мая в Базеле (Швейцария). Нашу страну представит группа Ziferblat с песней Bird of Pray.
Напомним, что бывший участник Национального отбора на Евровидение в Украине вышел в финал идентичного конкурса в Сан-Марино. Если Александр Тесленко одержит там победу, то на Евровидении сразу две страны будут представлять украинцы.