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Украинцы не только выбрали представителя на Евровидение, но и успели пошутить о Национальном отборе

Такие мемы появились в социальной сети, сообщает RegeioNews.

Очень многие зрители Национального отбора Украины на Евровидение скучали по Сергею Притулу. Он хоть и появился в кадре, но только как звездный гость. В сети пошутили, опубликовав якобы петицию президенту с просьбой вернуть Притулу как ведущего.

Скучали украинцы и по Андрею Данилко. В сети публиковали мемы с его изображением и иронической надписью о том, что "неужели в этом году не будет скандалов".

Также пошутили над изысканным нарядом Джамалы. В сети сравнили ее перчатки с продаваемыми в хозяйственных магазинах от бренда "Фрекен Бок".

Победители Национального отбора, группа Ziferblat, были стильно одеты в одежду яркого цвета. Некоторым пользователям соцсетей это напомнило популярным мем с котиком:

Подняли настроение своим выступлением юмористическая группа Badstreet Boy. Украинцы обратили внимание на то, что один из участников бенда вообще не двигался по сцене. Это сравнили с поведением котика, когда домой кто-то приходит:

Также пользователи обратили внимание на ироническую ситуацию: в Швейцарию, которая славится своими часами, мы отправляем группу под названием "Ziferblat".

А ведущего Васю Байдака даже сравнили с известным автоком Тимоти Шаламе:

Кстати, Вася Байдак в качестве ведущего зрителям очень понравился. Некоторые даже шутили, что собирались голосовать именно за него.

Следует напомнить, что на Национальном отборе выиграла группа Ziferblat. Ребята будут представлять Украину в мае на Евровидении в Швейцарии с песней Bird Of Pray.