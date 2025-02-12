На Евровидении-2025 споют песню о российской собаке: что происходит
Ирландия выбрала представительницей на Евровидение-2025 артистку с песней о российской собаке. Песня называется "Laika Party"
Об этом сообщает Eurovision world, передает RegioNews.
В Ирландии прошел отбор на Евровидение. Выбрали артистку Emmy, которая спела композицию о российской собаке. Причем среди авторов песни, в частности, есть россиянка – Лариса Вильданова (Торми), проживающая в Ирландии.
Сама песня рассказывает о собаке Лайке. Ее в 1957 году российские учёные запустили на околоземную орбиту на космическом аппарате "Спутник-2". Только через 5-7 часов после этого из-за стресса и перегрева в кабине собака умерла.
Напомним, что Украину на Евровидении-2025 в мае представит группа Ziferblat с песней Bird of Pray. Следует отметить, что Национальный отбор в Украине прошел с кучей моментов, которые зрители превратили в мемы . В частности, "создали петицию" о возвращении Сергея Притулы.