17:52  12 февраля
Германия готова возвращать в Украину мужчин, пытавшихся избежать мобилизации
17:09  12 февраля
Потеплеет, но не всюду. Синоптикиня дала прогноз на 13 февраля
18:30  12 февраля
До 30 тысяч пачек каждый день: в Хмельницком ликвидировали масштабную подпольную табачную фабрику
UA | RU
UA | RU
12 февраля 2025, 23:55

На Евровидении-2025 споют песню о российской собаке: что происходит

12 февраля 2025, 23:55
Читайте також українською мовою
Фото: YouTube
Читайте також
українською мовою

Ирландия выбрала представительницей на Евровидение-2025 артистку с песней о российской собаке. Песня называется "Laika Party"

Об этом сообщает Eurovision world, передает RegioNews.

В Ирландии прошел отбор на Евровидение. Выбрали артистку Emmy, которая спела композицию о российской собаке. Причем среди авторов песни, в частности, есть россиянка – Лариса Вильданова (Торми), проживающая в Ирландии.

Сама песня рассказывает о собаке Лайке. Ее в 1957 году российские учёные запустили на околоземную орбиту на космическом аппарате "Спутник-2". Только через 5-7 часов после этого из-за стресса и перегрева в кабине собака умерла.

Напомним, что Украину на Евровидении-2025 в мае представит группа Ziferblat с песней Bird of Pray. Следует отметить, что Национальный отбор в Украине прошел с кучей моментов, которые зрители превратили в мемы . В частности, "создали петицию" о возвращении Сергея Притулы.

Евровидение артист музыка
12 февраля 2025
Американские инвестиции в украинские недра – последний план спасения Украины?
Итак, Украине сделали очень предметное предложение – президент США Дональд Трамп в обмен на поддержку в противостоянии с Россией хочет доступ к украинским недрам. И уже даже озвучил, сколько это получ...
07 февраля 2025
Что теряют регионы Украины без поддержки USAID
Большая часть украинского общества обсуждает, как повлияет на дальнейшее развитие страны приостановка сотрудничества с Агентством США по международному развитию (USAID). Очень многие как правительстве...
06 февраля 2025
Дмитрий Белоцерковец, ближайший соратник мэра Киева Виталия Кличко, — о конфликте с ОП и предстоящих выборах
Дмитрий Белоцерковец - сопредседатель фракции "УДАР" в Киевсовете, советник мэра столицы Виталия Кличко — рассказал в интервью изданию RegioNews о том, готовится ли политическая сила мэра Кличко идти ...
03 февраля 2025
Конфликт между мэрией Киева и КГВА – кто в столице власть?
Обмен резкими заявлениями между городским головой Киева Виталием Кличко и новоназначенным главой Киевской городской военной администрации Тимуром Ткаченко – это не просто еще один эпизод уже привычног...
На Полтавщине в реке под льдом обнаружили тело женщины
13 февраля 2025, 00:56
В Хмельницком злоумышленник изнасиловал женщину, у которой требовал надуманные долги
13 февраля 2025, 00:39
Воздушные силы показали, как ночью сбивали российские "шахеды" на Востоке и Юге
13 февраля 2025, 00:20
Жесткие требования и поиск компромисса: переговорный процесс запущен
13 февраля 2025, 00:05
Пообещал подкупить ТЦК, но украл деньги: в Киевской области задержали афериста
12 февраля 2025, 23:45
Забил мать до смерти и пошел в церковь: суд вынес приговор жителю Черниговщины
12 февраля 2025, 23:37
Во Львовской области женщина жестоко избила иностранца, он умер
12 февраля 2025, 23:25
Россияне демонизировали ТЦК: В Сухопутных Силах Украины заявили, что конфликтов украинцев с ТЦК действительно не так много
12 февраля 2025, 23:10
В Харькове судили мужчину, пытавшегося продать в Китай детали авиационной техники
12 февраля 2025, 22:46
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Американские инвестиции в украинские недра – последний план спасения Украины?
Что теряют регионы Украины без поддержки USAID
Все публикации »
Ростислав Павленко
Дмитрий Марченко
Татьяна Николаенко
Все блоги »