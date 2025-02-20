С 25 февраля стартует Национальный кинофестиваль Cinema for Victory-2025
Ежегодный национальный кинофестиваль документальных фильмов Cinema for Victory в 2025 году состоится с 25 февраля по 2 марта
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на организаторов Cinema for Victory.
Среди основных задач кинофестиваля – поддержка внимания к войне в Украине; документирование преступлений РФ против украинцев
А также отмечают документалисты, которые средствами кино доказывают необходимость мощной и длительной поддержки Украины международными партнерами.
Определять победителей будут в следующих категориях:
- "Лучший полнометражный документальный фильм",
- "Лучшая режиссерская работа",
- "Лучший короткометражный документальный фильм",
- "Лучшая операторская работа"
- "Гран-при кинофестиваля".
Как сообщили в Государственном агентстве по кино, в состав основного международного жюри вошли:
- Филипп Азуле – французский режиссер и продюсер;
- Сахра Карими – афганский режиссер и сценарист;
- Ариэль Домбаль – французская актриса и режиссер.
Международное жюри возглавит французский режиссер-документалист Бернар-Анри Леви.
В состав национального жюри вошли:
- Ирина Мельник – актриса, заслуженная артистка Украины,
- Аким Галимов продюсер – сценарист, автор документально-исторических лент,
- Андрей Фединчик – украинский актер и военнослужащий ВСУ,
- Андрей Дончик – украинский кинорежиссер.
Напомним, фильм о войне в Украине получил престижную британскую премию BAFTA.