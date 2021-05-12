В Минздраве пригрозили ответственностью за внеочередную вакцинацию от коронавируса

Планируется провести служебное расследование фактов, когда кто-то вакцинировался вне очереди, а люди, которые были записаны, не получили вакцину

Планируется провести служебное расследование фактов, когда кто-то вакцинировался вне очереди, а люди, которые были записаны, не получили вакцину

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Заместитель министра здравоохранения и главный санитарный врач Виктор Ляшко предупредил об ответственности за вакцинацию от COVID-19 вне очереди.

Как пишет RegioNews об этом он рассказал в интервью "Сегодня". Главный санитарный врач отметил, что сегодня прививаются в пунктах прививок вакциной AstraZeneca люди 65 лет с приоритетом для людей самого преклонного возраста и с хроническими заболеваниями. "Если кто-то нарушает, то должен нести за это ответственность. Мы четко проговорили. Эти факты, когда кто вакцинировался вне очереди, а люди, которые были записаны не получили вакцину будут рассмотрены и будут проводиться служебные проверки", - отметил заместитель министра. По информации, которую Минздрав предоставили в КГГА, таких людей было где-то 90 в Киеве. "Мы все проверим через нашу систему", - добавил он. Ранее сообщалось, что более 300 тысяч пожилых украинцев получили прививки от COVID-19.

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