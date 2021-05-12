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12 мая 2021, 12:58 5

В Украине более тысячи человек получили вторую дозу COVID-вакцины

12 мая 2021, 12:58 5
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Всего с начала старта вакцинации привито 882 621 украинца
Всего с начала старта вакцинации привито 882 621 украинца
Рixabay
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За сутки в Украине более тысячи человек получили вторую дозу вакцины против COVID-19.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сообщение главы Минздрава Максим Степанова.

За 11 мая привили 18 264 человека, из которых 1 233 человека получили уже вторую дозу вакцины. Всего с начала старта вакцинации привито 882 621 украинцев, среди которых 1 928 человек получили две прививки.

4 538 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 12 травня 2021 року. Зокрема,...

Posted by Максим Степанов on Tuesday, May 11, 2021

Также известно, что по состоянию на начало мая в Украине прививали 51 712 человек в возрасте 80+. В возрасте 65-79 лет - 260 986 человек.

Напомним, ранее в Минздраве пригрозили ответственностью за внеочередную вакцинацию от коронавируса.

коронавирус вакцина Минздрав Максим Степанов вакцинация

 
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