В Украине более тысячи человек получили вторую дозу COVID-вакцины

Всего с начала старта вакцинации привито 882 621 украинца

Всего с начала старта вакцинации привито 882 621 украинца

Рixabay

За сутки в Украине более тысячи человек получили вторую дозу вакцины против COVID-19.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сообщение главы Минздрава Максим Степанова.

За 11 мая привили 18 264 человека, из которых 1 233 человека получили уже вторую дозу вакцины. Всего с начала старта вакцинации привито 882 621 украинцев, среди которых 1 928 человек получили две прививки.

4 538 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 12 травня 2021 року. Зокрема,... Posted by Максим Степанов on Tuesday, May 11, 2021

Также известно, что по состоянию на начало мая в Украине прививали 51 712 человек в возрасте 80+. В возрасте 65-79 лет - 260 986 человек.

Напомним, ранее в Минздраве пригрозили ответственностью за внеочередную вакцинацию от коронавируса.