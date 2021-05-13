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13 мая 2021, 09:49 8

"Вакцин нет": Ляшко опроверг заявление Шмыгаля о вакцинации всех зарегистрированных в "Дії"

13 мая 2021, 09:49 8
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Вакцинировать будут людей только из приоритетных групп
Вакцинировать будут людей только из приоритетных групп
Фото: из открытых источников
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По словам главного государственного санитарного врача, сейчас в Украине недостаточно вакцин, чтобы прививать всех желающих, зарегистрировавшихся до письма ожидания в "Дії". 

Как передает RegioNews, об этом Виктор Ляшко сообщил во время эфира на "Радио Свобода".

Сегодня 500 тысяч доз вакцины у нас нет для того, чтобы провакцинировать всех желающих в приложении", - отметил Ляшко.

По его словам, в Минздраве делают все возможное, чтобы начать вакцинацию людей, которые записаны в лист ожидания в приложении "Дія".

Сейчас приоритетом для нас являются люди старше 65 лет. В листе ожидания в "Дії" у нас таких есть 23 тысячи 900 человек и мы попробуем провакцинировать их на этих выходных", - добавил он.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль анонсировал, что зарегистрированные в приложении "Дія" желающие получить прививку, смогут это сделать начиная с ближайших выходных.

коронавирус Минздрав Денис Шмыгаль Виктор Ляшко вакцинация

 
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