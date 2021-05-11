В Чернигове школы и детсады вернулись к полноценной работе
6 мая область покинула "красную" зону карантина, там действует "оранжевый" уровень эпидемической опасности
6 мая область покинула "красную" зону карантина, там действует "оранжевый" уровень эпидемической опасности
Сегодня, 11 мая в Чернигове ученики всех классов вернулись к обучению в обычном режиме.
Об этом сообщила пресс-служба Черниговского городского совета, передает RegioNews.
В Чернигове отныне восстановлен образовательный процесс в обычном режиме для учеников 5-11 классов", - говорится в сообщении.
В городском совете отметили, что на прошлой неделе возобновили работу дошкольные учреждения города.
Также к обучению приступили ученики 1-4 классов.
Жалобы на температурный режим или на организацию питания от родителей руководителям учреждений и в управление образования горсовета не поступали", - сообщает пресс-служба мэрии.
Напомним, с 6 мая в Харьковской, Хмельницкой и Черниговской областях официально отменили "красную" зону.
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