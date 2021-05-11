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11 мая 2021, 14:41 6

В Чернигове школы и детсады вернулись к полноценной работе

11 мая 2021, 14:41 6
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Фото: из открытых источников
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Сегодня, 11 мая в Чернигове ученики всех классов вернулись к обучению в обычном режиме.

Об этом сообщила пресс-служба Черниговского городского совета, передает RegioNews.

В Чернигове отныне восстановлен образовательный процесс в обычном режиме для учеников 5-11 классов", - говорится в сообщении.

В городском совете отметили, что на прошлой неделе возобновили работу дошкольные учреждения города.

Также к обучению приступили ученики 1-4 классов.

Жалобы на температурный режим или на организацию питания от родителей руководителям учреждений и в управление образования горсовета не поступали", - сообщает пресс-служба мэрии.

Напомним, с 6 мая в Харьковской, Хмельницкой и Черниговской областях официально отменили "красную" зону.

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