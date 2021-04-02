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02 апреля 2021, 19:01 3

На Хмельнитчине ГБР расследует смерть молодого человека при задержании полицией

02 апреля 2021, 19:01 3
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Следователи проверяют правомерность действий правоохранителей
Следователи проверяют правомерность действий правоохранителей
Фото из открытых источников
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Следователи теруправления ГБР в Хмельницком начали досудебное расследование по факту гибели мужчины во время задержания сотрудниками одного из отделов полиции ГУ НП в Хмельницкой области.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.

По предварительной информации, вечером 31 марта 2021 года в городе Староконстантинов Хмельницкой области работники полиции остановили гражданина для выяснения личности и проверки пакета, который тот получил в отделении почты. Заметив правоохранителей, 25-летний мужчина бросил посылку и начал убегать. Когда полицейские его догнали, задержанный начал жаловаться на плохое самочувствие, - говорится в сообщении.

В то время когда сотрудники полиции пытались оказать первую медицинскую помощь, прохожие вызвали скорую помощь, однако мужчина скончался еще до приезда медиков. По предварительной информации, смерть мужчины наступила в результате остановки сердца.

Пакет мужчины будет отправлен на экспертизу.

Предварительная квалификация правонарушения: превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, что повлекло тяжкие последствия (ч. 3 ст. 365 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет.

Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет Хмельницкая областная прокуратура.

Как сообщалось, в ноябре прошлого года в Житомире пикетировали здание полиции за избиение патрульными водителя. Водитель после избиения попал в больницу.

задержание полиция смерть Хмельницкая область ГБР

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