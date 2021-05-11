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11 мая 2021, 08:34 440

Пожар во Львове: эвакуированы около сотни жителей многоэтажки

11 мая 2021, 08:34 440
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С верхних этажей людей эвакуировали с помощью крана 
С верхних этажей людей эвакуировали с помощью крана 
Фото: Facebook
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В одной из многоэтажек Львова произошел пожар в квартире. Из-за сильного задымления спасатели эвакуировали около 100 жителей многоэтажки.

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

В частности, сообщение о пожаре поступило в 20:49 вечером 10 мая. Возгорание произошло в квартире на втором этаже дома на ул. Выговского 1. На место происшествия выехали спасатели и полицейские. Правоохранители перекрыли дорогу к месту пожара.

Из-за сильного задымления в подъезде дома с верхних этажей эвакуировали всех жителей с помощью крана.

В 21:19 подразделениями ГСЧС пожар локализован, в 23:04 - ликвидирован. Предварительно жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

К тушению были привлечены 40 человек и 10 единиц техники ГСЧС.

Напомним, 8 мая в Подольском районе Киева произошел пожар на 25 этаже жилого дома. Известно, что огонь охватил квартиру в новостройке.

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