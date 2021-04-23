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23 апреля 2021, 18:42 516

На Ровенщине два человека получили ожоги из-за удара молнии

23 апреля 2021, 18:42 516
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Один из пострадавших - несовершеннолетний
Один из пострадавших - несовершеннолетний
Рixabay
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В селе Сновидовичи, что неподалеку Рокитного Ровенской области, два человека пострадали от удара молнии. Один из них - несовершеннолетний 15-летний парень.

Об этом сообщили в областном центре экстренной медицинской помощи, пишет RegioNews со ссылкой на Ровенские новости.

Известно, что 31-летний мужчина получил ожоги левой части тела, а 15-летний парень правой части тела, у него ожоги I-II степени, поражено 35% поверхности тела.

По словам свидетеля происшествия, которое произошло 22 апреля, они возвращались из леса домой на подводе, когда начался дождь ударила гроза и молния попала в двух пассажиров подводы.

Сейчас несовершеннолетний находится в ожоговом центре Ровенской областной больницы, а 31-летний мужчина в Рокитновской ЦРБ.

Напомним, в Одессе подростка, который залез на поезд, ударило током.

погода Украина Ровно больница Ожог

 
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