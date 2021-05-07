Минздрав отчитался, сколько людей и какой вакциной от COVID-19 прививали в Украине

Больше всего привито вакциной AstraZeneca/Covishield

Больше всего привито вакциной AstraZeneca/Covishield

Фото из открытых источников

С начала вакцинальной кампании в Украине привито более 820 тыс. человек различными вакцинами.

Об этом сообщил главный санврач Украины Виктор Ляшко во время брифинга, передает RegioNews.

Если разбить по иммунобиологических препаратах, то вакциной AstraZeneca/Covishield привито 480 тысяч, вакциной Coronavac китайского производителя Sinovac привито 67 тысяч, вакциной Pfizer привито 48 774, и вакциной AstraZeneca-SKBio привито 225 тысяч человек, — рассказал Ляшко.

Также санврач отметил, какое количество людей в целом прививали от COVID-19 за время вакцинальной кампании.

С начала вакцинальной кампании в Украине, которая стартовала 24 февраля, сейчас у нас привито 822 196 человек. За вчерашний день провели 37 967 прививок, — сообщил он.

Как сообщалось, Минздрав начнет проводить проверки процесса вакцинации в регионах. В ведомстве утверждают, что получают много сообщений об отказах и внеочередных прививках.