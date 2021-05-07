МОЗ прозвітувало, скільки людей та якою вакциною від COVID-19 щепили в Україні

Найбільше щеплено вакциною AstraZeneca/Covishield

Найбільше щеплено вакциною AstraZeneca/Covishield

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Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено понад 820 тис. осіб різними вакцинами.

Про це повідомив головний санлікар України Віктор Ляшко під час брифінгу, передає RegioNews.

Якщо розбити по імунобіологічних препаратах, то вакциною AstraZeneca/Covishield щеплено 480 тисяч, вакциною Coronavac китайського виробника Sinovac щеплено 67 тисяч, вакциною Pfizer щеплено 48 774, і вакциною AstraZeneca-SKBio щеплено 225 тисяч осіб, — розповів Ляшко.

Також санлікар зазначив, яку кількість людей загалом щепили від COVID-19 за час вакцинальної кампанії.

Від початку вакцинальної кампанії в Україні, яка стартувала 24 лютого, наразі у нас щеплено 822 196 осіб. За вчорашній день провели 37 967 щеплень, — повідомив він.

Як повідомлялося, МОЗ почне проводити перевірки процесу вакцинації в регіонах. У відомстві стверджують, що отримують багато повідомлень про відмови і позачергові щеплення.