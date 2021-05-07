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Ляшко сообщил даты введения второй дозы вакцин от COVID-19
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07 мая 2021, 11:49 25

Ляшко сообщил даты введения второй дозы вакцин от COVID-19

07 мая 2021, 11:49 25
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Вакцинация второй дозой стартует уже на следующей неделе
Вакцинация второй дозой стартует уже на следующей неделе
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Главный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал, когда в Украине начнут прививать второй дозой вакцины от коронавируса.

Как передает RegioNews, об этом он сообщил в ходе брифинга 7 мая.

Так, CoviShield, которым начали прививать 24 февраля, интервал между первой и второй прививкой составляет 12 недель, поэтому вторая прививка должна начаться 19 мая.

Кто делал прививки с 24 февраля, пожалуйста, посмотрите и определите время и место, где вы будете делать вторую прививку", - пояснил Ляшко.

Вакциной CoronaVac начали прививку 13 апреля, интервал - 28 дней между первой и второй прививкой, поэтому вторая прививка должна начаться 11 мая.

Вакциной Pfizer начали 18 апреля, интервал три недели - 21 день, поэтому вторая прививка должна начаться 9 мая.

Напомним, в Украине за прошедшие сутки прививки от COVID-19 получили 37 967 человек больше всего людей вакцинировали в Киеве (6 026), меньше доз использовали в Харьковской (317) и Полтавской (153) областях.

Украина украинцы Виктор Ляшко вакцинация прививка

 
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