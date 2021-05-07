На границе с Польшей образовались очереди из 200 автомобилей

Очереди из грузовых и легковых авто на западной границе фиксируют уже вторые сутки

Очереди из грузовых и легковых авто на западной границе фиксируют уже вторые сутки

Фото: из открытых источников

На границе с Республикой Польша во Львовской области образовались заторы из двух сотен автомобилей.

Об этом сообщает Западное региональное управление Государственной пограничной службы, передает RegioNews.

Известно, что по состоянию на 12 часов дня возле пунктов пропуска "Грушев" ожидают 30 автомобилей, на пункте пропуска "Шегини" находятся 130 автомобилей, а на "Рава-Русской" - 40.

Кроме того, по информации пограничников, на государственной границе с Венгрией, в пункте пропуска "Тиса", образовалась очередь из 25 автомобилей.

Напомним, вчера, 6 мая на границе с Польшей застряли почти 300 авто, больше всего на пункте пропуска " Шегини".