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07 травня 2021, 13:18 6

На кордоні із Польщею утворилися черги із 200 автомобілів

07 травня 2021, 13:18 6
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Черги із вантажних та легкових авто на західному кордоні фіксують вже другу добу поспіль
Черги із вантажних та легкових авто на західному кордоні фіксують вже другу добу поспіль
Фото: із відкритих джерел
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На кордоні із Республікою Польща у Львівській області утворилися затори із двох сотень автомобілів.

Про це повідомляє Західне регіональне управління Державної прикордонної служби, передає RegioNews.

Відомо, що станом на 12 годину дня біля пунктів пропуску "Грушів” очікують 30 автомобілів, на пункті пропуску "Шегині” знаходяться 130 автівок, а на "Рава-Руській” — 40.

Крім того, за інформацією прикордонників, на державному кордоні з Угорщиною, у пункті пропуску "Тиса” утворилася черга із 25 автівок.

Нагадаємо, минулої доби, 6 травня на кордоні з Польщею застрягли майже 300 авто, найбільше на пункті пропуску "Шегині".

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На кордоні з Польщею застрягли майже 300 авто
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