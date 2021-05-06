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06 мая 2021, 18:21 21

Задолженные Украине 3 млн доз ковидных вакцин поступят до конца мая - Степанов

06 мая 2021, 18:21 21
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Всего законтрактовано 42 млн доз вакцины от COVID-19
Всего законтрактовано 42 млн доз вакцины от COVID-19
Фото из открытых источников
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До конца мая Украина ожидает поставки 3 миллионов вакцин от COVID-19, которые по контрактам должны иностранные производители.

Об этом рассказал глава Минздрава Максим Степанов в эфире телеканала "Наш", сообщает RegioNews со ссылкой на УНН.

То, что мы рассчитываем получить в мае, и что подтверждают наши компании-производители и контрагенты, отдавая свои долги (они раньше должны были поставить вакцины) – это почти до 3 млн доз вакцин мы должны получить в мае этого года. Если не будет никаких сбоев, - рассказал Степанов.

Глава Минздрава отметил, что до конца года включительно с поставками по программе COVAX Украина должна получить 42 млн доз вакцины от COVID-19.

Сейчас у нас вместе количество вакцин, которая законтрактована вместе с инициативой COVAX – это 42 млн доз вакцин, - отметил министр Степанов.

Как сообщалось, в Украине прививки от коронавируса получили почти 784 тысячи человек. Среди лидеров по вакцинации - Киев и Днепропетровская область.

вакцинация вакцина Минздрав Максим Степанов долги

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