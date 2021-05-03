В "Слуге народа" хотят упростить оформление паспортов для жителей ОРДЛО

Соответствующий комитет Рады рекомендует принять данный законопроект

Соответствующий комитет Рады рекомендует принять данный законопроект

Фото: из открытых источников

В партии "Слуга народа" инициировали законопроект об упрощении оформления украинских паспортов с отметкой о регистрации на временно оккупированных территориях.

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе партии.

По словам нардепа Максима Ткаченко, с 2016 года регистрацию места жительства передали в полномочия местной власти – сельских, поселковых или городских советов. То есть, если человеку с луганской или донецкой регистрацией нужно изменить фото в паспорте, сделать в нем какие-то отметки или же впервые получить паспорт и зарегистрировать местом жительства Луганск или Донецк, ни один местный совет на подконтрольной территории не сможет этого сделать.

Как отмечает Ткаченко, особенно остро стоит проблема для молодежи, которая впервые получает украинский паспорт, потому что в нем вообще нет отметки о регистрации места жительства.

Мы предлагаем законодательно закрепить норму о том, что жители неподконтрольной части Донбасса и Крыма могут обратиться в любое отделение Государственной миграционной службы Украины и получить документы, удостоверяющие личность, или вклеить фотографию в паспорт", - отметил он.

Если речь идет о получении первого паспорта, регистрация по месту проживания на оккупированных территориях указывается на основе подтвержденного права собственности родителей на недвижимость или же на основании регистрации родителей, указанной в их паспортах.

Отмечается, что Комитет ВР по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий уже рекомендовал Верховной Раде принять этот законопроект в первом чтении.

Напомним, вице-премьер-министр, министр реинтеграции Алексей Резников заявил, что на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей принудительно прошли паспортизацию около 300 тысяч граждан Украины, а в Крыму эта цифра превышает 2 миллиона.