В Ивано Франковской области произошла стрельба на АЗС: двое раненых

На территории заправки между двумя компаниями возник конфликт

На территории заправки между двумя компаниями возник конфликт

Фото: Нацполиция

В Коломыйском районе Ивано-Франковской области во время конфликта на автозаправочной станции мужчина ранил из травматического пистолета двух человек, впоследствии его задержали.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции, передает RegioNews.

Известно, что сообщение о стрельбе на АЗС в селе Черемхов поступило в полицию 3 мая около 4 часов ночи.

На территории заправки между двумя компаниями возник конфликт, в ходе которого злоумышленник совершил несколько выстрелов из травматического пистолета.

32 и 38-летние местные жители получили ранения и были госпитализированы, а злоумышленник скрылся с места происшествия на авто.

Впоследствии полицейские задержали нападавшего, который скрывался дома. Им оказался 33-летний житель Коломыи, его задержали, а оружие и вещественные доказательства направили на экспертизу.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и выясняются все обстоятельства происшествия", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что два человека госпитализированы с травмами вследствие стрельбы в Киеве.