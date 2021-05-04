На Івано Франківщині сталася стрілянина на АЗС: двоє поранених

На території заправки між двома компаніями виник конфлікт

На території заправки між двома компаніями виник конфлікт

Фото: Нацполіція

У Коломийському районі Івано-Франківської області під час конфлікту на автозаправній станції чоловік поранив із травматичного пістолета двох осіб, згодом його затримали.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції, передає RegioNews.

Відомо, що повідомлення про стрілянину на АЗС у селі Черемхів надійшло до поліції 3 травня близько 4 години ночі.

На території заправки між двома компаніями виник конфлікт, під час якого зловмисник здійснив декілька пострілів з травматичного пістолета.

32 та 38-річні місцеві мешканці отримали поранення і були госпіталізовані, а зловмисник втік з місця події на авто.

Згодом поліцейські затримали нападника, який переховувався вдома. Ним виявився 33-річний мешканець Коломиї, його затримали, а зброю та речові докази направили на експертизу.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) та з’ясовуються усі обставини події”, - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що дві людини госпіталізовані з травмами внаслідок стрілянини в Києві.