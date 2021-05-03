В Харькове произошло двойное убийство: от ножевых ранений погибла пара

Убийце грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение

Убийце грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение

Фото: из открытых источников

В одной из квартир Харькова в воскресенье, 2 мая, обнаружили тела женщины и мужчины с ножевыми ранениями.

Как передает RegioNews, об этом сообщила пресс-служба полиции Харьковской области.

Известно, что погибшая пара - мужчина 1992 года рождения и женщина 1997 года рождения - жили вместе. Сообщение о происшествии поступило в полицию 2 мая, около 20:30 от матери погибшего. Женщина пришла навестить сына и его сожительницу и нашла их мертвыми.

На место происшествия выехало руководство ГУНП Харьковской области, следственно-оперативная группа и руководство Харьковского районного управления полиции №2, кинологическая служба, криминалистическая лаборатория.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, 24 апреля в центре Днепра киллер расстрелял человека в автомобиле это произошло на глазах сына убитого.