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03 мая 2021, 17:13 2377

В Харькове произошло двойное убийство: от ножевых ранений погибла пара

03 мая 2021, 17:13 2377
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Фото: из открытых источников
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В одной из квартир Харькова в воскресенье, 2 мая, обнаружили тела женщины и мужчины с ножевыми ранениями. 

Как передает RegioNews, об этом сообщила пресс-служба полиции Харьковской области.

Известно, что погибшая пара - мужчина 1992 года рождения и женщина 1997 года рождения - жили вместе. Сообщение о происшествии поступило в полицию 2 мая, около 20:30 от матери погибшего. Женщина пришла навестить сына и его сожительницу и нашла их мертвыми.

На место происшествия выехало руководство ГУНП Харьковской области, следственно-оперативная группа и руководство Харьковского районного управления полиции №2, кинологическая служба, криминалистическая лаборатория.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, 24 апреля в центре Днепра киллер расстрелял человека в автомобиле это произошло на глазах сына убитого.

убийство уголовное дело полиция криминальное дело Харьков

 
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