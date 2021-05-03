10:41  03 мая
В Украине на Пасху обнаружили более 2700 COVID-больных
11:12  03 мая
На Закарпатье разыскивают провокаторов: призывали к агрессии против венгров
18:44  03 мая
Боевики продолжают обстрел позиций ООС: зафиксировано 3 нарушения режима " тишины"
UA | RU
UA | RU
03 мая 2021, 18:11 261

На Днепропетровщине будут судить преступников, которые держали людей в трудовом рабстве

03 мая 2021, 18:11 261
Читайте також українською мовою
Подозреваемым грозит от 5 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества
Подозреваемым грозит от 5 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Правоохранители Днепропетровской области направили в суд материалы в отношении преступной группы, которая втягивала людей в трудовое рабство.

Как передает RegioNews, об этом сообщили в отделе коммуникации полиции области.

Отмечается, что пострадавших заставляли выполнять тяжелые работы по уходу за животными, жестоко наказывали и не платили деньги за выполненную работу.

Группа преступников состояла из женщины и четырех мужчин. 62-летняя жительница Днепра занималась подбором и переправкой людей на животноводческую ферму. Злоумышленница подбирала жителей Днепропетровской области, которые находились в тяжелом материальном состоянии, при этом обещала им высокую зарплату и достойные условия работы.

Когда люди соглашались, их перевозили на ферму в Магдалиновском районе области. Там они выполняли тяжелую работу по уходу за животными, жили в бараках и тяжело работали. При этом рабочих почти не кормили, а в случае неповиновения – били. Обещанные за работу деньги потерпевшие так и не получили.

Кроме жительницы Днепра, которая занималась вербовкой людей, в состав группы входили четверо мужчин, которые следили за содержанием "работников” и контролировали их работу. Среди них – гражданин Азербайджана, который имеет вид на временное проживание в Украине, действительную до 14 мая этого года.

В течение года, в ходе расследования, правоохранители установили потерпевших, собрали доказательную базу и направили уголовное производство с обвинительным актом в суд. По местам проживания всех фигурантов и местам незаконного содержания людей прошли санкционированные обыски”, – говорится в сообщении.

Напомним, на Херсонщине полицейские уволили из трудового рабства 13 человек.

суд преступление уголовное дело полиция рабство

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
Все видео »
Ничего святого. Как Терехов взял огонь на себя и все себе испортил
Еще три года ждать. Как долгострой метро в Днепре может обвалить рейтинг Филатова
Все публикации »
Владимир Фесенко
Кирилл Молчанов
Марунич Дмитрий
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram