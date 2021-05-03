На Днепропетровщине будут судить преступников, которые держали людей в трудовом рабстве

Подозреваемым грозит от 5 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества

Подозреваемым грозит от 5 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества

Фото: из открытых источников

Правоохранители Днепропетровской области направили в суд материалы в отношении преступной группы, которая втягивала людей в трудовое рабство.

Как передает RegioNews, об этом сообщили в отделе коммуникации полиции области.

Отмечается, что пострадавших заставляли выполнять тяжелые работы по уходу за животными, жестоко наказывали и не платили деньги за выполненную работу.

Группа преступников состояла из женщины и четырех мужчин. 62-летняя жительница Днепра занималась подбором и переправкой людей на животноводческую ферму. Злоумышленница подбирала жителей Днепропетровской области, которые находились в тяжелом материальном состоянии, при этом обещала им высокую зарплату и достойные условия работы.

Когда люди соглашались, их перевозили на ферму в Магдалиновском районе области. Там они выполняли тяжелую работу по уходу за животными, жили в бараках и тяжело работали. При этом рабочих почти не кормили, а в случае неповиновения – били. Обещанные за работу деньги потерпевшие так и не получили.

Кроме жительницы Днепра, которая занималась вербовкой людей, в состав группы входили четверо мужчин, которые следили за содержанием "работников” и контролировали их работу. Среди них – гражданин Азербайджана, который имеет вид на временное проживание в Украине, действительную до 14 мая этого года.

В течение года, в ходе расследования, правоохранители установили потерпевших, собрали доказательную базу и направили уголовное производство с обвинительным актом в суд. По местам проживания всех фигурантов и местам незаконного содержания людей прошли санкционированные обыски”, – говорится в сообщении.

Напомним, на Херсонщине полицейские уволили из трудового рабства 13 человек.