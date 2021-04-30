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Во Франковске на рынке вспыхнул пожар - ГСЧС
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30 апреля 2021, 14:59 330

Во Франковске на рынке вспыхнул пожар - ГСЧС

30 апреля 2021, 14:59 330
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Жертв и пострадавших нет
Жертв и пострадавших нет
Фото: ГСЧС
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В Ивано-Франковске на территории цветочного рынка возник пожар кровли торгового павильона. Общая площадь возгорания составила 120 кв. м.

Как передает RegioNews, об этом сообщили в ГСЧС области.

Спасатели выяснили, что возник пожар кровли торгового павильона на территории цветочного рынка на площади 120 м. кв.

Благодаря оперативности спасателей уже в 12:53 пожар был локализован, а в 13:29 - ликвидирован.

Пострадавших в результате пожара нет. Всего к ликвидации пожара от Главного управления ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области было привлечено 42 человека личного состава и 9 единиц техники.

Ранее сообщалось, что в Одессе в 15-ти этажном корпусе клинического санатория им. Пирогова произошел пожар. По прибытию на место события спасатели эвакуированы 9 человек со второго этажа санатория.

пожар Ивано-Франковск спасатели ГСЧС рынок

 
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