Во Франковске на рынке вспыхнул пожар - ГСЧС

Жертв и пострадавших нет

Жертв и пострадавших нет

Фото: ГСЧС

В Ивано-Франковске на территории цветочного рынка возник пожар кровли торгового павильона. Общая площадь возгорания составила 120 кв. м.

Как передает RegioNews, об этом сообщили в ГСЧС области.

Спасатели выяснили, что возник пожар кровли торгового павильона на территории цветочного рынка на площади 120 м. кв.

Благодаря оперативности спасателей уже в 12:53 пожар был локализован, а в 13:29 - ликвидирован.

Пострадавших в результате пожара нет. Всего к ликвидации пожара от Главного управления ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области было привлечено 42 человека личного состава и 9 единиц техники.

Ранее сообщалось, что в Одессе в 15-ти этажном корпусе клинического санатория им. Пирогова произошел пожар. По прибытию на место события спасатели эвакуированы 9 человек со второго этажа санатория.