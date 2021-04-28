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28 апреля 2021, 19:16 305

В Киеве проходит марш националистов: без скандала не обошлось

28 апреля 2021, 19:16 305
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Не все граждане разделяют националистические цели марша
Не все граждане разделяют националистические цели марша
Фото: pravda.com.ua
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В столице в честь дивизии "Галичина" решили устроить марш. На акцию собрались несколько сотен человек, участники, выкрикивая патриотические лозунги, шествием двинулись с Арсенальной площади к Майдану Независимости.

Как передает RegioNews, об этом сообщила "Украинская правда".

Участие в марше принимают националистические организации: Общество будущего, Правый сектор, ВО Свобода, внуки ветеранов дивизии "Галичина", союза ветеранов АТО, инициатива Ukrainian military Honor.

По словам организаторов, основная цель марша - почтить память добровольцев, которые в 1943 году записались в войска с целью получить выучку, оружие и не допустить возвращения сталинских ужасов 1941 года на территорию Западной Украины.

Однако, без скандала не обошлось: свое недовольство этой мерой выразил один человек, которого после недолгой перепалки сопроводили полицейские.

Гражданин был возмущен маршем, поскольку считает его пропагандой. Полицейские пообещали контролировать соблюдение участниками марша правопорядка, карантинных требований и недопущение использования запрещенной символики.

Напомним, 8 марта в Киеве состоялся Женский марш, посвящен негативным последствиям пандемии коронавируса для женщин.

Киев полиция ветераны марш добровольцы

 
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