В Киеве проходит марш националистов: без скандала не обошлось
В столице в честь дивизии "Галичина" решили устроить марш. На акцию собрались несколько сотен человек, участники, выкрикивая патриотические лозунги, шествием двинулись с Арсенальной площади к Майдану Независимости.
Как передает RegioNews, об этом сообщила "Украинская правда".
Участие в марше принимают националистические организации: Общество будущего, Правый сектор, ВО Свобода, внуки ветеранов дивизии "Галичина", союза ветеранов АТО, инициатива Ukrainian military Honor.
По словам организаторов, основная цель марша - почтить память добровольцев, которые в 1943 году записались в войска с целью получить выучку, оружие и не допустить возвращения сталинских ужасов 1941 года на территорию Западной Украины.
Однако, без скандала не обошлось: свое недовольство этой мерой выразил один человек, которого после недолгой перепалки сопроводили полицейские.
Гражданин был возмущен маршем, поскольку считает его пропагандой. Полицейские пообещали контролировать соблюдение участниками марша правопорядка, карантинных требований и недопущение использования запрещенной символики.
Напомним, 8 марта в Киеве состоялся Женский марш, посвящен негативным последствиям пандемии коронавируса для женщин.