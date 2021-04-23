Хакер со Львовщины "охотился" на персональные данные сотрудников СБУ: его задержали

Он действовал по заказу спецслужб РФ

Он действовал по заказу спецслужб РФ

Фото: СБУ

Оперативники Главного управления внутренней безопасности и киберспециалисты СБУ разоблачили хакера, который через вредоносное программное обеспечение хотел похитить персональные данные сотрудников Службы. Правоохранители провели обыски по месту жительства злоумышленника.

Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Злоумышленник действовал по заказу спецслужб РФ и финансировался российскими кураторами через запрещенную платежную систему "Яндекс Деньги", - говорится в сообщении.

Злоумышленником оказался житель Львовщины. На днях он осуществил рассылку спам-сообщений в мессенджере "WhatsАpp" на личные номера сотрудников СБУ. Они содержали ссылку на сайт, хостящийся с территории РФ.

После перехода на сайт происходила автоматическая загрузка "папки с архивом". В ней открывался якобы список сотрудников СБУ, за убийство которых боевики террористических организаций "Л/ДНР" предлагают денежное вознаграждение.

На самом деле по выводам экспертов, архивный документ содержит вирус. Он предоставляет доступ к информации на пораженных устройствах, в частности к log-файлам с ключами доступа к банковской системе, почтовым сервисам и учетным записям соцсетей. Продолжается досудебное следствие.

Напомним, ранее тернопольский хакер обокрал финучреждения 11 стран мира ему сообщено о подозрении.