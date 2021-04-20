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20 апреля 2021, 10:46 1764

Хакер из Херсонщины украл десятки миллионов долларов из иностранных банков

20 апреля 2021, 10:46 1764
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Точная сумма ущерба, нанесенного злоумышленником устанавливается
Точная сумма ущерба, нанесенного злоумышленником устанавливается
Фото: СБУ
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Киберспециалисты СБУ, совместно с американскими правоохранительными органами, заблокировали на Херсонщине противоправную деятельность хакера, которому удалось украсть десятки миллионов долларов со счетов финансовых учреждений Северной Америки.

Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Злоумышленник использовал вредоносное программное обеспечение, приобретенное у других участников хакерского сообщества. Отдельные модули он создавал и оптимизировал лично.

Ему удалось похитить реквизиты доступа к банковским счетам более тысячи граждан США и Канады, а также украсть более $300 тысяч. Затем персональная и конфиденциальная информация использовалась через анонимные торговые площадки в "DarkNet".

Точная сумма ущерба, нанесенного злоумышленником устанавливается. По предварительным оценкам специалистов, общая сумма украденных средств может достигать десятков миллионов долларов", - сообщили оперативники.

У подозреваемого изъято компьютерное оборудование с образцами вредоносного программного обеспечения. Продолжается досудебное расследование в рамках производства по ч. 2 ст. 361 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее тернопольский хакер обокрал финучреждения 11 стран мира: ему сообщено о подозрении.

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