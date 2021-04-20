Хакер из Херсонщины украл десятки миллионов долларов из иностранных банков

Точная сумма ущерба, нанесенного злоумышленником устанавливается

Точная сумма ущерба, нанесенного злоумышленником устанавливается

Фото: СБУ

Киберспециалисты СБУ, совместно с американскими правоохранительными органами, заблокировали на Херсонщине противоправную деятельность хакера, которому удалось украсть десятки миллионов долларов со счетов финансовых учреждений Северной Америки.

Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Злоумышленник использовал вредоносное программное обеспечение, приобретенное у других участников хакерского сообщества. Отдельные модули он создавал и оптимизировал лично.

Ему удалось похитить реквизиты доступа к банковским счетам более тысячи граждан США и Канады, а также украсть более $300 тысяч. Затем персональная и конфиденциальная информация использовалась через анонимные торговые площадки в "DarkNet".

Точная сумма ущерба, нанесенного злоумышленником устанавливается. По предварительным оценкам специалистов, общая сумма украденных средств может достигать десятков миллионов долларов", - сообщили оперативники.

У подозреваемого изъято компьютерное оборудование с образцами вредоносного программного обеспечения. Продолжается досудебное расследование в рамках производства по ч. 2 ст. 361 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее тернопольский хакер обокрал финучреждения 11 стран мира: ему сообщено о подозрении.