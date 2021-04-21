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В Украине более 12 тысяч новых заражений COVID-19
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21 апреля 2021, 09:02 2

В Украине более 12 тысяч новых заражений COVID-19

21 апреля 2021, 09:02 2
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Больше всего новых случаев в Киеве (965) и на Харьковщине (938)
Больше всего новых случаев в Киеве (965) и на Харьковщине (938)
Фото: из открытых источников
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В Украине за 20 апреля COVID-19 диагностировали у 12 162 человек, зафиксировано 429 летальных случаев, госпитализировали 4 411 больных, 14 720 пациентов выздоровели.

Как передает RegioNews, об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

12 162 новых случая COVID-19 зафиксировано в Украине на 21 апреля. Среди заболевших - 532 ребенка и 326 медработников", - сообщил министр.

Было осуществлено тестирований за сутки - 109 007 (в том числе методом ПЦР - 46 746, методом ИФА - 17 235, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 45 026).

За прошедшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (965), Харьковской (938), Киевской (881), Запорожской (845) и Днепропетровской (771) областях.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело - 1 974 118 человек;
  • выздоровели - 1 514 472 лица;
  • летальных исходов - 40 796;
  • проведено ПЦР-тестов - 9 042 785.

Напомним, сутками ранее COVID-19 диагностировали у 8940 человек.

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