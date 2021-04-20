В Минздраве анонсировали новую поставку COVID-вакцин: каких и когда

Речь идет о вакцинах компании AstraZeneca

Речь идет о вакцинах компании AstraZeneca

Фото: Минздрав

Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире телеканала "1+1", передает RegioNews.

"У нас в ближайшие дни, вот уже на 22 апреля, был запланирован очередной рейс и поставка вакцины AstraZeneca в рамках глобальной инициативы (COVAX — ред.). Это 367 тысяч доз", — сообщил он.

По словам Ляшко, Минздрав намерен использовать все полученные в рамках COVAX вакцины за 2-3 дня.

"Мы хотим ее использовать буквально за 2-3 дня, чтобы показать способность системы здравоохранения. Когда я говорю, что мы готовы и можем делать 90-100 тысяч минимум на день, в это не верят, но я думаю, что в ближайшее время мы это покажем", — подчеркнул главный санврач.

Напомним, ранее в Минздраве рассказали, когда улучшится ситуация с поставками COVID-вакцин.