В Минздраве просят сообщать о внеочередных COVID-вакцинациях
Министерство здравоохранения просит украинцев сообщать о случаях прививки от коронавируса вне очереди. Им необходимо обратиться в контактный центр министерства.
Об этом в ходе брифинга заявил заместитель министра здравоохранения Ярослав Кучер, пишет RegioNews.
Он напомнил, что Минздрав изменил подходы к процессу вакцинации, а именно относительно прививок публичных лиц.
"У нас в контактном центре вы можете оставить обращение. Если вы видели, что в том или ином регионе каким образом, на ваш взгляд, есть информация, что вакцинация идет не по плану, или прививки начинают делать всем подряд - пожалуйста, сообщите в контактный центр", - заявил замминистра.
Кучер подчеркнул, что так не должно быть.
"Мы разберемся с этим вопросом, поскольку этого нет. Есть четкий план, утвержденный министерством, и по нему должно все двигаться", - сказал он.
Напомним, ранее стало известно, когда в Украине начнут массово прививать от Covid-19.