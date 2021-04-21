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21 апреля 2021, 10:59 6

В Минздраве просят сообщать о внеочередных COVID-вакцинациях

21 апреля 2021, 10:59 6
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Рixabay
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Министерство здравоохранения просит украинцев сообщать о случаях прививки от коронавируса вне очереди. Им необходимо обратиться в контактный центр министерства.

Об этом в ходе брифинга заявил заместитель министра здравоохранения Ярослав Кучер, пишет RegioNews.

Он напомнил, что Минздрав изменил подходы к процессу вакцинации, а именно относительно прививок публичных лиц.

"У нас в контактном центре вы можете оставить обращение. Если вы видели, что в том или ином регионе каким образом, на ваш взгляд, есть информация, что вакцинация идет не по плану, или прививки начинают делать всем подряд - пожалуйста, сообщите в контактный центр", - заявил замминистра.

Кучер подчеркнул, что так не должно быть.

"Мы разберемся с этим вопросом, поскольку этого нет. Есть четкий план, утвержденный министерством, и по нему должно все двигаться", - сказал он.

Напомним, ранее стало известно, когда в Украине начнут массово прививать от Covid-19.

коронавирус Украина карантин Минздрав вакцинация

 
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