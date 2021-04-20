08:59  20 апреля
В Украине почти 9 тысяч новых COVID-больных: больше всего в столице и на Харьковщине
09:42  20 апреля
Зеленский призвал ФОПов регистрироваться в "Дии", чтобы получить "карантинные" 8 тысяч
08:11  20 апреля
Боевики продолжают обстрелы на Донбассе: зафиксировано 6 нарушений режима "тишины"
UA | RU
UA | RU
20 апреля 2021, 10:33 20

Степанов назвал области с худшей COVID-ситуацией

20 апреля 2021, 10:33 20
Читайте також українською мовою
В Украине почти 9 тысяч новых COVID-больных
В Украине почти 9 тысяч новых COVID-больных
Фото: Минздрав
Читайте також
українською мовою

Самая тяжелая ситуация с коронавирусом сейчас в Киеве, в Киевской, Одесской, Сумской, Николаевской и Харьковской областях.

Об этом брифинге рассказал министр здравоохранения Максим Степанов, пишет RegioNews.

По его словам, в этих регионах - большая заполненность коек с кислородом.

"Самая тяжелая ситуация - в городе Киев, Киевской области, Одесской, Сумской, Николаевской и Харьковской области", - сказал Степанов.

Он сообщил, что в Киеве сейчас занято почти 75% коек с кислородом, в Киевской области - 70%, в области - 73%, Сумской области - 69,5%.

Напомним, в Украине за 19 апреля COVID-19 диагностировали у 8940 лиц, зафиксировано 367 летальных случаев, госпитализировали 2042 человека, 12 075 пациентов выздоровели.

коронавирус Украина карантин Максим Степанов область

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
Все видео »
Квартиры, машины и деньги, деньги, деньги. ТОП-3 самых интересных деклараций глав ОГА
Кировоградская ОГА в очередной раз осталась без руководителя. Кто следующий?
Все публикации »
Владимир Фесенко
Игорь Черняк
Марунич Дмитрий
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua