Степанов назвал области с худшей COVID-ситуацией
В Украине почти 9 тысяч новых COVID-больных
В Украине почти 9 тысяч новых COVID-больных
Самая тяжелая ситуация с коронавирусом сейчас в Киеве, в Киевской, Одесской, Сумской, Николаевской и Харьковской областях.
Об этом брифинге рассказал министр здравоохранения Максим Степанов, пишет RegioNews.
По его словам, в этих регионах - большая заполненность коек с кислородом.
"Самая тяжелая ситуация - в городе Киев, Киевской области, Одесской, Сумской, Николаевской и Харьковской области", - сказал Степанов.
Он сообщил, что в Киеве сейчас занято почти 75% коек с кислородом, в Киевской области - 70%, в области - 73%, Сумской области - 69,5%.
Напомним, в Украине за 19 апреля COVID-19 диагностировали у 8940 лиц, зафиксировано 367 летальных случаев, госпитализировали 2042 человека, 12 075 пациентов выздоровели.
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