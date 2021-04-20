Степанов назвал области с худшей COVID-ситуацией

В Украине почти 9 тысяч новых COVID-больных

В Украине почти 9 тысяч новых COVID-больных

Фото: Минздрав

Самая тяжелая ситуация с коронавирусом сейчас в Киеве, в Киевской, Одесской, Сумской, Николаевской и Харьковской областях.

Об этом брифинге рассказал министр здравоохранения Максим Степанов, пишет RegioNews.

По его словам, в этих регионах - большая заполненность коек с кислородом.

"Самая тяжелая ситуация - в городе Киев, Киевской области, Одесской, Сумской, Николаевской и Харьковской области", - сказал Степанов.

Он сообщил, что в Киеве сейчас занято почти 75% коек с кислородом, в Киевской области - 70%, в области - 73%, Сумской области - 69,5%.

Напомним, в Украине за 19 апреля COVID-19 диагностировали у 8940 лиц, зафиксировано 367 летальных случаев, госпитализировали 2042 человека, 12 075 пациентов выздоровели.