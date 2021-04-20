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20 апреля 2021, 10:59 227

В Виннице от осложнений коронавируса умер трехлетний ребенок

20 апреля 2021, 10:59 227
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Девочка имела детский церебральный паралич
Девочка имела детский церебральный паралич
Рixabay
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В Виннице от осложнений коронавируса умер трехлетний ребенок. Девочка находилась в медучреждении несколько дней и была на ИВЛ.

Об этом сообщает "Суспильне" со ссылкой на слова заместителя директора областного департамента здравоохранения Татьяны Бондаренко, пишет RegioNews.

По ее словам, ребенок поступил в областную детскую больницу в крайне тяжелом состоянии. Девочку сразу подсоединили к аппарату ИВЛ.

Медики несколько дней боролись за жизнь маленькой пациентки, но спасти ее не удалось. Ребенок умер. Ей было 3 года и 8 месяцев и она имела детский церебральный паралич.

Напомним, за прошедшие сутки в Одессе и Днепре от осложнений коронавируса умерли двое детей.

коронавирус Украина смерть Винница ребенок

 
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