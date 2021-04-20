В Виннице от осложнений коронавируса умер трехлетний ребенок
Девочка имела детский церебральный паралич
Девочка имела детский церебральный паралич
В Виннице от осложнений коронавируса умер трехлетний ребенок. Девочка находилась в медучреждении несколько дней и была на ИВЛ.
Об этом сообщает "Суспильне" со ссылкой на слова заместителя директора областного департамента здравоохранения Татьяны Бондаренко, пишет RegioNews.
По ее словам, ребенок поступил в областную детскую больницу в крайне тяжелом состоянии. Девочку сразу подсоединили к аппарату ИВЛ.
Медики несколько дней боролись за жизнь маленькой пациентки, но спасти ее не удалось. Ребенок умер. Ей было 3 года и 8 месяцев и она имела детский церебральный паралич.
Напомним, за прошедшие сутки в Одессе и Днепре от осложнений коронавируса умерли двое детей.
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