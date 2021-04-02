Неизвестный мужчина стрелял в охранника магазина из-за замечания об отсутствии маски

Охранник получил телесные повреждения в область головы и туловища

Охранник получил телесные повреждения в область головы и туловища

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В столичном магазине, который расположен в ТРЦ на проспекте Победы, 32-летний киевлянин сделал два выстрела в охранника не желая придерживаться карантинных мер.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу столичной прокуратуры.

Установлено, что мужчина зашел в магазин без защитной маски, в связи с чем охранник сделал ему замечание. Не желая придерживаться карантинных мер, мужчина достал предмет похожий на пистолет и произвел 2 выстрела в охранника.

В результате происшествия охранник получил телесные повреждения в область головы и туловища. Злоумышленника задержали на месте происшествия в порядке ст. 208 УПК Украины", - говорится в сообщении.

Шевченковской окружной прокуратурой города Киева осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по факту совершения в 32-летним киевлянином хулиганских действий с применением оружия (ч. 4 ст. 296 УК Украины).

Ранее сообщалось, что в Киеве стычка на дороге закончилась стрельбой.