В "Укрзализныце" заявили о критической нехватке дизтоплива
Там говорят, что дизтоплива есть лишь на четверо суток
Там говорят, что дизтоплива есть лишь на четверо суток
"Укрзализныця" через 4 суток может остаться без дизтоплива из-за отказа поставщиков отгружать топливо по договорам.
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сайт "Укрзализныци"
"Из-за отказа поставщиков отгружать топливо по договорам, компания имеет запас дизельного топлива на 4 суток", - сообщили в УЗ.
В компании добавили, что сейчас имеют 2 контракты на поставку 10 тысяч тонн дизельного топлива.
В настоящее время проводится работа по обеспечению стабильной работы железнодорожного транспорта.
Сообщается, что "Укрзализныця"контролирует ситуацию и имеет четкий план мероприятий для обеспечения требуемого объема топлива ближайшее время".
Напомним, 15 апреля следователи Нацполиции пришли с обысками в "Укрзализныцю”.
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