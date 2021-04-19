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19 апреля 2021, 15:36 6

В "Укрзализныце" заявили о критической нехватке дизтоплива

19 апреля 2021, 15:36 6
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Там говорят, что дизтоплива есть лишь на четверо суток
Там говорят, что дизтоплива есть лишь на четверо суток
Фото из открытых источников
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"Укрзализныця" через 4 суток может остаться без дизтоплива из-за отказа поставщиков отгружать топливо по договорам.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сайт "Укрзализныци"

"Из-за отказа поставщиков отгружать топливо по договорам, компания имеет запас дизельного топлива на 4 суток", - сообщили в УЗ.

В компании добавили, что сейчас имеют 2 контракты на поставку 10 тысяч тонн дизельного топлива.

В настоящее время проводится работа по обеспечению стабильной работы железнодорожного транспорта.

Сообщается, что "Укрзализныця"контролирует ситуацию и имеет четкий план мероприятий для обеспечения требуемого объема топлива ближайшее время".

Напомним, 15 апреля следователи Нацполиции пришли с обысками в "Укрзализныцю”.

Украина Укрзализныця транспорт поезд топливо

 
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