В "Укрзализныце" заявили о критической нехватке дизтоплива

Там говорят, что дизтоплива есть лишь на четверо суток

Там говорят, что дизтоплива есть лишь на четверо суток

Фото из открытых источников

"Укрзализныця" через 4 суток может остаться без дизтоплива из-за отказа поставщиков отгружать топливо по договорам.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сайт "Укрзализныци" "Из-за отказа поставщиков отгружать топливо по договорам, компания имеет запас дизельного топлива на 4 суток", - сообщили в УЗ. В компании добавили, что сейчас имеют 2 контракты на поставку 10 тысяч тонн дизельного топлива. В настоящее время проводится работа по обеспечению стабильной работы железнодорожного транспорта. Сообщается, что "Укрзализныця"контролирует ситуацию и имеет четкий план мероприятий для обеспечения требуемого объема топлива ближайшее время". Напомним, 15 апреля следователи Нацполиции пришли с обысками в "Укрзализныцю”.

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