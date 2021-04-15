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15 апреля 2021, 11:46 291

Стало известно, сколько киевлян поддерживают введение локдауна в Киеве

15 апреля 2021, 11:46 291
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Фото из открытых источников
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Более 70% жителей столицы поддерживают введение в городе в апреле жесткого карантина.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг” в течение 10-11 апреля 2021 года, пишет RegioNews.

Так, 72% респондентов сообщили, что поддерживают решение городской власти об усиленном карантине с 5 апреля.

26% опрошенных – не поддерживают такой шаг. Как отмечают социологи, больше всего последних среди младших и беднейших опрошенных.

Кроме того, 56% респондентов выразили уверенность, что распространение коронавируса в Киеве в результате введения локдауна уменьшится. 41% – придерживаются иного мнения.

Напомним, что в Киеве заполненность COVID-больниц превышает 70%.

коронавирус Украина Киев карантин локдаун

 
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