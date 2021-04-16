Во Львове митингуют предприниматели: требуют ослабить карантин
Во Львове около 70 предпринимателей заблокировали движение транспорта на улице Городоцкой. Участники протеста выступают против жесткого карантина и требуют от властей разрешить людям возобновить работу.
Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции во Львовской области, передает RegioNews.
На улице Городоцкой, возле торгового центра Магнус около 70 человек ходит пешеходным переходом. Митингующие сообщили, что время от времени будут пропускать общественный транспорт", - говорится в сообщении.
Патрульные организовали объезд этого участка. Впоследствии в полиции уточнили, что по состоянию на 12:30 протестующие освободили дорогу.
Ранее сообщалось, что заместитель городского головы Львова Андрей Москаленко на заседании городского штаба по противодействию коронавирус заявил, что показатели заболеваемости не позволяют рассматривать вопрос относительно ослабления карантина.