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16 апреля 2021, 16:18 507

Зеленский подписал закон, который разблокирует защиту диссертаций

16 апреля 2021, 16:18 507
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Офис президента
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Президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законы относительно присуждения научных степеней". Он разблокирует защиту диссертаций.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки.

По словам главы МОН Сергея Шкарлета, изменения законодательства призваны разблокировать процесс защиты диссертаций на соискание степеней кандидата и доктора наук. Соискатели могут защищаться в докторских специализированных ученых советах без установления ограничительных сроков.

Кроме того, совершенствуется процесс аттестации кадров на соискание степени доктора философии.

После официального опубликования закона МОН проинформирует о нововведениях учреждения высшего образования и научные учреждения соответствующим письмом-разъяснением.

Напомним, Ющенко лишили докторской степени за плагиат.

Украина Владимир Зеленский Офис президента закон президент

 
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