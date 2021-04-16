Зеленский подписал закон, который разблокирует защиту диссертаций

Также документом совершенствуется процесс аттестации кадров на соискание степени доктора философии

Также документом совершенствуется процесс аттестации кадров на соискание степени доктора философии

Офис президента

Президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законы относительно присуждения научных степеней". Он разблокирует защиту диссертаций.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки.

По словам главы МОН Сергея Шкарлета, изменения законодательства призваны разблокировать процесс защиты диссертаций на соискание степеней кандидата и доктора наук. Соискатели могут защищаться в докторских специализированных ученых советах без установления ограничительных сроков.

Кроме того, совершенствуется процесс аттестации кадров на соискание степени доктора философии.

После официального опубликования закона МОН проинформирует о нововведениях учреждения высшего образования и научные учреждения соответствующим письмом-разъяснением.

Напомним, Ющенко лишили докторской степени за плагиат.