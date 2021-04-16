Зеленский подписал закон, который разблокирует защиту диссертаций
Президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законы относительно присуждения научных степеней". Он разблокирует защиту диссертаций.
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки.
По словам главы МОН Сергея Шкарлета, изменения законодательства призваны разблокировать процесс защиты диссертаций на соискание степеней кандидата и доктора наук. Соискатели могут защищаться в докторских специализированных ученых советах без установления ограничительных сроков.
Кроме того, совершенствуется процесс аттестации кадров на соискание степени доктора философии.
После официального опубликования закона МОН проинформирует о нововведениях учреждения высшего образования и научные учреждения соответствующим письмом-разъяснением.
Напомним, Ющенко лишили докторской степени за плагиат.