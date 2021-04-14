В Николаевской области задержали на взятке чиновника Госпотребслужбы

Для получения взятки, как посредницу, он привлек свою знакомую

Для получения взятки, как посредницу, он привлек свою знакомую

Фото: Нацполиция

Полицейские задержали на взятке чиновника Николаевского областного управления Держспоживслужби. Фигуранту может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет.

Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-служба МВД.

Чиновник требовал 2 тысячи долларов неправомерной выгоды от местного бизнесмена: за эти деньги он обещал не вмешиваться в предпринимательскую деятельность. Для получения взятки, как посредницу он привлек свою знакомую.

Ее задержали после того, как она получила оговоренную сумму неправомерной выгоды. Деньги изъяли на месте.

В порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины задержали главного фигуранта - одного из должностных лиц Главного управления Госпотребслужбы в Николаевской области.

Сейчас решается вопрос относительно сообщения ему о подозрении по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Черновцах задержали на предложения взятки руководителя перинатального центра. Он предложил чиновникам 12 тыс. долларов, чтобы сохранить за собой руководящую должность.