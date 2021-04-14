Смертельное ДТП в Одессе: один погиб, четырех госпитализировали

Водитель автомобиля Ford не справился с управлением и въехал в дерево

Водитель автомобиля Ford не справился с управлением и въехал в дерево

Фото: Нацполиция

В ночь со вторника на среду 14 апреля, в Одессе на Люстдорфской дороге произошло смертельное ДТП, в результате которого один человек погиб, а еще четверо были доставлены в больницу в тяжелом состоянии.

Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-служба Нацполиции области. Известно, что автомобиль Ford Kuga на большой скорости вылетел с проезжей части несколько раз перевернулся и улетел внутрь двора дома №88б, где врезался в деревья. Предварительно известно, что водитель автомобиля Ford не справился с управлением и въехал в дерево. В салоне всего было пятеро мужчин. Один из них погиб, других забрала "скорая”, - сообщили в полиции. На месте аварии работает следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции. Правоохранители устанавливают личности пострадавших и обстоятельства происшествия. Напомним, в Киеве под суд пойдут мошенники, которые подделывали сертификаты для растаможивания авто.

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