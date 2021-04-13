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13 апреля 2021, 11:41 1490

На Львовщине из-за поджога сухостоя сгорели три автобуса

13 апреля 2021, 11:41 1490
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Погибших и пострадавших нет
Погибших и пострадавших нет
Фото: Facebook
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Во Львовской области на автобазе из-за поджога сухой травы сгорели три автобуса. На момент прибытия пожарных к месту происшествия автобусы были полностью охвачены огнем.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС во Львовской области, передает RegioNews.

Спасатели отметили, что вблизи площади, где стояли автобусы, горела сухая трава. Огонь повредил автобусы: "Volkswagen LT 46", "Стрый авто АО 756" и "Mercedes 611". Также сгорела сухая трава на площади 100 м 2.

Огнеборцам удалось предотвратить опрокидывание огня на рядом расположенный один грузовой автомобиль с двумя полуприцепами и спасти его от уничтожения огнем.

К ликвидации пожара привлекалось 6 человек личного состава и 1 единица спецтехники.

Напомним, ранее в Сумской области только за один день спасателям пришлось тушить шесть масштабных пожаров.

ГСЧС пожар спасатели Львовская область автобус

 
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