На Львовщине из-за поджога сухостоя сгорели три автобуса
Во Львовской области на автобазе из-за поджога сухой травы сгорели три автобуса. На момент прибытия пожарных к месту происшествия автобусы были полностью охвачены огнем.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС во Львовской области, передает RegioNews.
Спасатели отметили, что вблизи площади, где стояли автобусы, горела сухая трава. Огонь повредил автобусы: "Volkswagen LT 46", "Стрый авто АО 756" и "Mercedes 611". Также сгорела сухая трава на площади 100 м 2.
Огнеборцам удалось предотвратить опрокидывание огня на рядом расположенный один грузовой автомобиль с двумя полуприцепами и спасти его от уничтожения огнем.
К ликвидации пожара привлекалось 6 человек личного состава и 1 единица спецтехники.
Напомним, ранее в Сумской области только за один день спасателям пришлось тушить шесть масштабных пожаров.