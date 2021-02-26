Депутаты из "Успішного Києва" проведут аудит коммунальных предприятий и будут наводить порядок с МАФами

По мнению депутатов, количество коммунальных предприятий в Киеве – огромное, а эффективность их работы крайне низкая

По мнению депутатов, количество коммунальных предприятий в Киеве – огромное, а эффективность их работы крайне низкая

Такие решения были приняты на первом заседании межфракционного депутатского объединения, сообщает пресс-служба главы объединения, депутата Владислава Трубицына.

По мнению депутатов, количество коммунальных предприятий в Киеве – огромное, а эффективность их работы крайне низкая. С 1900 коммунальных предприятий прибыльными являются менее 5%. Среди них есть такие, которые существуют лишь "на бумаге", на их содержание тратятся средства из городского бюджета.

"Это просто абсурд, город не имеет потребности в таком их количестве. Мы должны провести аудит предприятий, чтобы выделить из них стратегические, необходимые для города, прибыльные, и те, которые "тянут на дно", – заявил председатель объединения Владислав Трубицын.

Депутаты обозначили направления, которые будут в фокусе их внимания. Так, заместитель председателя комиссии по вопросам цифровой трансформации Киевсовета Ксения Семенова сообщила, что будет работать над аудитом коммунальных предприятий в сфере информационных технологий, в частности, КП "ГИВЦ", ситуация с которым является особенно вопиющей.

Также резонансным, по мнению депутатов из "Успешного Киева", есть проблема засилья временных торговых сооружений в городе.

Трубицын сообщил, что вместе с другими депутатами и городским головой разрабатывает новое положение о городском благоустройстве.

"Новое положение коренным образом изменит формат и количество временных сооружений, которые сейчас образуют целые агломерации вокруг станций метро и развязок. Сегодня трудно найти город, где есть такое количество киосков, как в Киеве. Люди называют это "шанхаем", однако в Шанхае и близко нет столько киосков и стихийной торговли, как в Киеве. Это – скорее Мумбаи", – заявил глава объединения.

Депутат Михаил Присяжнюк добавил, что сегодня в городе есть 11 млн квадратных метров свободных помещений коммунальной собственности. Из них 1,5 миллиона – являются ликвидными для торговли и готовы в любое время принимать малый бизнес.

Напомним, что межфракционное объединение "Успішний Київ" было создано на пленарном заседании Киевского городского совета 11 февраля. В его состав вошли 30 депутатов. Возглавил объединение депутат от фракции "Слуга народу" Владислав Трубицын, секретарем было избрано Михаила Присяжнюка ("Слуга народу"), заместителями председателя – Алла Шлапак ("Батьківщина"), Михаила Терентьева ("УДАР") и Сергея Мамояна ("ОПЗЖ").