В Киевском городском совете создано новое межфракционное объединение "Успішний Київ"

В объединение вошло 23 депутата

В объединение вошло 23 депутата

Фото из открытых источников

Сегодня, 11 февраля, на пленарном заседании Киевского городского совета было создано новое межфракционное объединение «Успешный Киев». Его возглавил депутат от фракции «Слуга Народа», председатель Постоянной комиссии по вопросам предпринимательства, промышленности и городского благоустройства Владислав Трубицын.

Об этом сообщает пресс-служба депутата Киевского городского совета Владислава Трубицына, пишет RegioNews.

"Мы объединились ради того, чтобы воплотить нашу цель – создать город для комфортной жизни людей. Успешный Киев – это прогнозируемый и удобный общественный транспорт, доступную и инклюзивную городскую среду. Успешный Киев имеет условия для инвестиций и развития предпринимательства", – сообщил Владислав Трубицын.

По состоянию на 11 февраля в объединение вошло 23 депутата из таких политических сил, как "Слуга народу", "Удар", "БЮТ" и "ОПЗЖ". Все они имеют общее и четкое видение развития столицы.

Процесс вступления других депутатов, которые разделяют идеи и цели нового межфракционного объединения продолжается.

Напомним, 8 февраля Киевсовет утвердил перечень и состав постоянных комиссий.