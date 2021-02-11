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11 февраля 2021, 17:46 40

В Киевском городском совете создано новое межфракционное объединение "Успішний Київ"

11 февраля 2021, 17:46 40
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В объединение вошло 23 депутата
В объединение вошло 23 депутата
Фото из открытых источников
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Сегодня, 11 февраля, на пленарном заседании Киевского городского совета было создано новое межфракционное объединение «Успешный Киев». Его возглавил депутат от фракции «Слуга Народа», председатель Постоянной комиссии по вопросам предпринимательства, промышленности и городского благоустройства Владислав Трубицын.

Об этом сообщает пресс-служба депутата Киевского городского совета Владислава Трубицына, пишет RegioNews.

"Мы объединились ради того, чтобы воплотить нашу цель – создать город для комфортной жизни людей. Успешный Киев – это прогнозируемый и удобный общественный транспорт, доступную и инклюзивную городскую среду. Успешный Киев имеет условия для инвестиций и развития предпринимательства", – сообщил Владислав Трубицын.

По состоянию на 11 февраля в объединение вошло 23 депутата из таких политических сил, как "Слуга народу", "Удар", "БЮТ" и "ОПЗЖ". Все они имеют общее и четкое видение развития столицы.

Процесс вступления других депутатов, которые разделяют идеи и цели нового межфракционного объединения продолжается.

Напомним, 8 февраля Киевсовет утвердил перечень и состав постоянных комиссий.

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