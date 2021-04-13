В Киеве мошенники обманули пенсионерку на полмиллиона гривен
Киевские правоохранители сообщили о подозрении двум мужчинам, которые мошенническим путем завладели деньгами 83-летней пенсионерки и членов ее семьи — почти 500 тыс. грн.
Об этом говорится в сообщении Киевской городской прокуратуры, пишет RegioNews.
"Трое злоумышленников позвонили 83-летней пенсионерке, и, представившись работниками правоохранительных органов, сообщили, что ее внучка совершила ДТП, в ходе которого пострадала беременная женщина. В связи с этим необходимы средства для лечения внучки и другой пострадавшей, а также для возмещения причиненного ущерба и заключения мирового соглашения", — рассказали в прокуратуре.
Пенсионерка передала злоумышленникам почти 500 тыс. грн.
Двух мошенников задержали, им объявили подозрение и арестовали. Дело расследуется по ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса Украины.
Сейчас ищут третьего правонарушителя.
Напомним, в Киеве под суд пойдут мошенники, которые подделывали сертификаты для растаможивания авто.