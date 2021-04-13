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13 апреля 2021, 10:58 955

В Киеве мошенники обманули пенсионерку на полмиллиона гривен

13 апреля 2021, 10:58 955
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Им сообщили о подозрении
Им сообщили о подозрении
Фото из открытых источников
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Киевские правоохранители сообщили о подозрении двум мужчинам, которые мошенническим путем завладели деньгами 83-летней пенсионерки и членов ее семьи — почти 500 тыс. грн.

Об этом говорится в сообщении Киевской городской прокуратуры, пишет RegioNews.

"Трое злоумышленников позвонили 83-летней пенсионерке, и, представившись работниками правоохранительных органов, сообщили, что ее внучка совершила ДТП, в ходе которого пострадала беременная женщина. В связи с этим необходимы средства для лечения внучки и другой пострадавшей, а также для возмещения причиненного ущерба и заключения мирового соглашения", — рассказали в прокуратуре.

Пенсионерка передала злоумышленникам почти 500 тыс. грн.

Двух мошенников задержали, им объявили подозрение и арестовали. Дело расследуется по ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса Украины.

Сейчас ищут третьего правонарушителя.

Напомним, в Киеве под суд пойдут мошенники, которые подделывали сертификаты для растаможивания авто.

криминал Киев воровство полиция мошенники

 
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