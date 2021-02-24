Экс-чиновников "Укрэнерго" подозревают в хищении 380 миллионов гривен

Они решили "заработать" на строительстве подстанции для энергоснабжения части Луганщины

Они решили "заработать" на строительстве подстанции для энергоснабжения части Луганщины

Фото: gp.gov.ua

При процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора сообщено о подозрении бывшим начальнику департамента и главе тендерного комитета Государственного предприятия "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" по факту злоупотребления служебным положением.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Офис генпрокурора.

Должностные лица госпредприятия умышленно создали условия, которые привели к безосновательному отклонению наиболее экономически выгодного предложения одного из участников торгов при закупке комплекса работ и услуг по договору подряда на строительство подстанции "Креминская" в Луганской области.

Эта подстанция является крайне важной для обеспечения энергоснабжения части Луганской области, которая после начала боевых действий в 2014 году осталась отрезанной от единой энергосистемы Украины из-за повреждения части высоковольтных линий.

В результате завышения предмета закупки и лишних расходов государственной компании "Укрэнерго" причинен материальный ущерб на сумму свыше 380 млн грн, что является тяжкими последствиями", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в Украине на специальном портале будут принимать жалобы на коррупцию. Это позволит избежать утечки информации о совершенном правонарушении и личности человека, которая сообщила о нем.