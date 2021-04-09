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09 апреля 2021, 18:05 561

На Сумщине вспыхнули шесть масштабных пожаров: огонь едва не уничтожил жилые дома

09 апреля 2021, 18:05 561
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Поджигателей найти не удалось
Поджигателей найти не удалось
Фото из открытых источников
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В Сумской области только за один день спасателям пришлось тушить шесть масштабных пожаров.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на ТСН.

Выгорело свыше 25 гектаров земли. За выжигания травы в Путивле огонь стремительно распространился и едва не дошел до соснового леса.

Почти 4 часа спасатели пытались предотвратить лесной пожар.

В Роменском районе накануне вечером загорелся камыш. Огонь почти перекинулся на жилые дома и исправительную колонию в селе Перекрестовка. Поджигателей найти не удалось.

Напомним, 9 апреля в Кривом Роге горела пятиэтажка.

Украина пожар Сумы спасатели Сумская область

 
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