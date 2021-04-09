На Сумщине вспыхнули шесть масштабных пожаров: огонь едва не уничтожил жилые дома
Поджигателей найти не удалось
Поджигателей найти не удалось
В Сумской области только за один день спасателям пришлось тушить шесть масштабных пожаров.
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на ТСН.
Выгорело свыше 25 гектаров земли. За выжигания травы в Путивле огонь стремительно распространился и едва не дошел до соснового леса.
Почти 4 часа спасатели пытались предотвратить лесной пожар.
В Роменском районе накануне вечером загорелся камыш. Огонь почти перекинулся на жилые дома и исправительную колонию в селе Перекрестовка. Поджигателей найти не удалось.
Напомним, 9 апреля в Кривом Роге горела пятиэтажка.
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