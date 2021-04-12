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12 апреля 2021, 15:06 3

Луганщина снова пылает: горит сухостой

12 апреля 2021, 15:06 3
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Поджоги делают неустановленные лица
Поджоги делают неустановленные лица
Фото: из открытых источников
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В Луганской области зафиксировали новые поджоги лесов и травы. Возгорание обнаружили в нескольких районах области.

Как передает RegioNews, об этом сообщает местное издание 6451.com.ua.

В частности, речь идет о пожаре в Белокуракинском и Попаснянском районах. Как отмечают в издании, поджоги сухостоя и травы делают неизвестные лица.

Так, в Белокуракинском районе лес горел совсем близко к жилым домам. Кроме того, возгорание леса зафиксировали в Рубежном.

Сейчас, спасателям удалось ликвидировать очаги возгорания и потушить пожары.

Напомним, ранее в Сумской области только за один день спасателям пришлось тушить шесть масштабных пожаров.

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