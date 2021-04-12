Луганщина снова пылает: горит сухостой

Поджоги делают неустановленные лица

Поджоги делают неустановленные лица

Фото: из открытых источников

В Луганской области зафиксировали новые поджоги лесов и травы. Возгорание обнаружили в нескольких районах области.

Как передает RegioNews, об этом сообщает местное издание 6451.com.ua.

В частности, речь идет о пожаре в Белокуракинском и Попаснянском районах. Как отмечают в издании, поджоги сухостоя и травы делают неизвестные лица.

Так, в Белокуракинском районе лес горел совсем близко к жилым домам. Кроме того, возгорание леса зафиксировали в Рубежном.

Сейчас, спасателям удалось ликвидировать очаги возгорания и потушить пожары.

Напомним, ранее в Сумской области только за один день спасателям пришлось тушить шесть масштабных пожаров.