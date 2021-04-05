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05 апреля 2021, 21:40 5

В центре Харькова "заминировали" три ТРЦ

05 апреля 2021, 21:40 5
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Полицейские эвакуировали более двух тысяч человек
Полицейские эвакуировали более двух тысяч человек
Фото Нацполиции
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В центре Харькова из-за “минирования” трех ТРЦ эвакуировали 2480 людей.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Сообщение о взрывчатке в торговых центрах, расположенных на улицах Евгения Котляра, Героев Труда и проспекте Гагарина, поступило в полицию 05 апреля на электронную почту. СМИ сообщают, что все три помещения принадлежат ТРЦ "Эпицентр".

По адресам работали следственно-оперативные группы территориальных подразделений полиции, специалисты взрывотехнического управления полиции.

Специалисты взрывотехнического управления тщательно обследовали 48180 кв. метров помещений и 6100 кв. метров прилегающей территории учреждений, эвакуировали 2480 человек. Никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили, - говорится в сообщении.

На улице Евгения Котляра полицейские обследовали 180 кв. метров помещений и 100 кв. метров прилегающей территории, эвакуировали 3 человек.

В торговом центре на улице Героев Труда полицейские осмотрели 10 тысяч кв. метров помещений и 4 тысячи кв. метров прилегающей территории, эвакуировали 177 человек.

На проспекте Гагарина осмотрено 38 тысяч кв. метров помещений и 2 тысячи кв. метров прилегающей территории, эвакуировали 2300 человек.

Информация внесена в Единые учеты территориальных подразделений полиции.

#Поліція_Харківщини Поліція перевірила інформацію про мінування трьох торговельних центрів у Харкові Фахівці...

Posted by Поліція Харківської області on Monday, April 5, 2021

Как сообщалось, 1 апреля в Киеве "заминировали" больницу: правоохранители ищут взрывчатку по всему городу. Две больницы уже проверили, взрывчатку не нашли.

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