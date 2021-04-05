В центре Харькова "заминировали" три ТРЦ

Полицейские эвакуировали более двух тысяч человек

Полицейские эвакуировали более двух тысяч человек

Фото Нацполиции

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Сообщение о взрывчатке в торговых центрах, расположенных на улицах Евгения Котляра, Героев Труда и проспекте Гагарина, поступило в полицию 05 апреля на электронную почту. СМИ сообщают, что все три помещения принадлежат ТРЦ "Эпицентр".

По адресам работали следственно-оперативные группы территориальных подразделений полиции, специалисты взрывотехнического управления полиции.

Специалисты взрывотехнического управления тщательно обследовали 48180 кв. метров помещений и 6100 кв. метров прилегающей территории учреждений, эвакуировали 2480 человек. Никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили, - говорится в сообщении.

На улице Евгения Котляра полицейские обследовали 180 кв. метров помещений и 100 кв. метров прилегающей территории, эвакуировали 3 человек.

В торговом центре на улице Героев Труда полицейские осмотрели 10 тысяч кв. метров помещений и 4 тысячи кв. метров прилегающей территории, эвакуировали 177 человек.

На проспекте Гагарина осмотрено 38 тысяч кв. метров помещений и 2 тысячи кв. метров прилегающей территории, эвакуировали 2300 человек.

Информация внесена в Единые учеты территориальных подразделений полиции.

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