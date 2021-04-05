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05 апреля 2021, 11:27 95

В Запорожье в пожаре погибли трое людей

05 апреля 2021, 11:27 95
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Трагедия произошла в квартире пятиэтажки
Трагедия произошла в квартире пятиэтажки
Фото из открытых источников
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В Запорожье в результате пожара в квартире пятиэтажки погибли трое людей.

Как пишет RegioNews со ссылкой на ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области, 4 марта в 23:12 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре в пятиэтажном жилом доме на вул. Добровольческих батальонов Заводского района города.

Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что в комнате квартиры горят домашние вещи на общей площади 20 кв. н.

"В ходе ликвидации пожара пожарные обнаружили тела 3 человек без признаков жизни. Ими оказались женщина, 1937 г. н., мужчины, 1973 и 1970 г. н.", - говорится в сообщении.

В 23:25 спасатели локализовали пожар, а в 23:45 – полностью ликвидировали.

По сведениям спасателей, вероятно, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем во время курения. По факту происшествия соответствующие органы ведут расследование.

Напомним, на Житомирщине из-за выжигания сухой травы пострадали трое жителей.

Украина пожар спасатели ГСЧС Запорожье

 
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