В Запорожье в пожаре погибли трое людей

Трагедия произошла в квартире пятиэтажки

Трагедия произошла в квартире пятиэтажки

Фото из открытых источников

В Запорожье в результате пожара в квартире пятиэтажки погибли трое людей.

Как пишет RegioNews со ссылкой на ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области, 4 марта в 23:12 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре в пятиэтажном жилом доме на вул. Добровольческих батальонов Заводского района города.

Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что в комнате квартиры горят домашние вещи на общей площади 20 кв. н.

"В ходе ликвидации пожара пожарные обнаружили тела 3 человек без признаков жизни. Ими оказались женщина, 1937 г. н., мужчины, 1973 и 1970 г. н.", - говорится в сообщении.

В 23:25 спасатели локализовали пожар, а в 23:45 – полностью ликвидировали.

По сведениям спасателей, вероятно, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем во время курения. По факту происшествия соответствующие органы ведут расследование.

Напомним, на Житомирщине из-за выжигания сухой травы пострадали трое жителей.