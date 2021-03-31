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31 марта 2021, 08:59 17

В Украине впервые от коронавируса умерло более 400 человек за сутки

31 марта 2021, 08:59 17
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Больше всего новых заражений выявили в Киеве и Одесской области
Фото: из открытых источников
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В Украине за 30 марта COVID-19 диагностировали у 11 226 человек, зафиксировано 407 летальных случаев, госпитализировали 5558 человек, 6405 пациентов выздоровели.

Как передает RegioNews, об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

11 226 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Украине на 31 марта. Среди заболевших - 491 ребенок и 335 медработников", - сообщил Степанов.

Было осуществлено тестирований за сутки - 139 224 (в том числе методом ПЦР - 61 839, методом ИФА - 21 984, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 55 401).

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1100), Одесской (1012), Харьковской (906), Львовской (833) и Запорожской (737) областях.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело - 1 674 168 человек;
  • выздоровели - 1 313 481 человек;
  • летальных исходов - 32 825;
  • проведено ПЦР-тестов - 8 120 102.

Напомним, за 29 марта больше всего новых заражений обнаружили в Киеве (1422).

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