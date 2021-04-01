В Украине новый антирекорд по количеству летальных случаев от COVID-19

Больше всего новых заражений выявили в Одесской области и столице

Больше всего новых заражений выявили в Одесской области и столице

Фото: из открытых источников

В Украине за 31 марта COVID-19 диагностировали у 17 569 человек, зафиксирован 421 летальный случай, госпитализировали 5160 человек, 9602 пациента выздоровели.

Как передает RegioNews, об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

17 569 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Украине на 1 апреля. Среди заболевших - 813 детей и 486 медработников", - сообщил министр.

Было осуществлено тестирований за сутки - 132 759 (в том числе методом ПЦР - 59 803, методом ИФА - 22 276, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 50 680).

За прошедшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (1150), Одесской (1305), Хмельницкой (1142), Львовской (1141) и Житомирской (1037) областях.

За все время пандемии в Украине:

заболело - 1 691 737 человек;

выздоровели - 1 323 083 лица;

летальных исходов - 33 246;

проведено ПЦР-тестов - 8 179 905.

Напомним, сутками ранее COVID-19 диагностировали у 11 226 человек, зафиксировано 407 летальных случаев.