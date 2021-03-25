В Киеве уже вакцинируют от коронавируса людей в возрасте 80+

За первый день привили около пол сотни человек

За первый день привили около пол сотни человек

Фото из открытых источников

В Киеве началась вакцинация от коронавирусной инфекции граждан старше 80 лет. За первый день привили около пол сотни человек

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов после посещения амбулатории №1 ЦПМСП Печерского Киева, передает RegioNews со ссылкой на "Укринформ". "Для нас важно было запустить пункты прививок, они заработали вчера, вчера около 50 человек сделали прививку (в амбулатории №1 ЦПМСП Печерского — ред.), сегодня такое же количество планируют сделать прививки, из общего количества 1237 людей, которым 80+, 338 уже изъявили желание вакцинироваться. Семейные врачи работают с этой категорией населения", — сказал он. При этом Степанов подчеркнул, что врачи должны проводить разъяснительную работу с пациентами, чтобы люди понимали преимущества вакцинации. Напомним, 22 марта в Украине стартовал второй этап COVID-вакцинации.

.