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25 марта 2021, 13:59 261

В Киеве уже вакцинируют от коронавируса людей в возрасте 80+

25 марта 2021, 13:59 261
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За первый день привили около пол сотни человек
За первый день привили около пол сотни человек
Фото из открытых источников
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В Киеве началась вакцинация от коронавирусной инфекции граждан старше 80 лет. За первый день привили около пол сотни человек

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов после посещения амбулатории №1 ЦПМСП Печерского Киева, передает RegioNews со ссылкой на "Укринформ".

"Для нас важно было запустить пункты прививок, они заработали вчера, вчера около 50 человек сделали прививку (в амбулатории №1 ЦПМСП Печерского — ред.), сегодня такое же количество планируют сделать прививки, из общего количества 1237 людей, которым 80+, 338 уже изъявили желание вакцинироваться. Семейные врачи работают с этой категорией населения", — сказал он.

При этом Степанов подчеркнул, что врачи должны проводить разъяснительную работу с пациентами, чтобы люди понимали преимущества вакцинации.

Напомним, 22 марта в Украине стартовал второй этап COVID-вакцинации.

коронавирус Украина вакцина Киев вакцинация

 
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